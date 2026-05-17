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बड़ा हादसा : नागौर में रोडवेज बस और कार की टक्कर, 4 की मौत

कार सवार सभी लोग बुटाटी धाम में दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे.

नागौर में भीषण सड़क हादसा
नागौर में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 12:53 PM IST

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Updated : May 17, 2026 at 1:35 PM IST

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नागौर : जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 यात्री घायल हो गए. हादसा मेड़ता-कुचेरा मार्ग पर चकढाणी और पुनास गांव के बीच हुआ, जहां राजस्थान रोडवेज बस और एक कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

सूचना पर नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम, कुचेरा थानाधिकारी हबीब खान मौके पर मौजूद हैं. कुचेरा थानाधिकारी हबीब खान ने बताया कि मेड़ता-कुचेरा मार्ग पर चकढाणी और पुनास के बीच रोडवेज बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत हुई है. इस हादसे में 4 की मौत हो गई है. यह सभी जोधपुर जिले के बोरूंदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

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इनकी हुई मौत और ये हुए घायल : हादसे में कार में सवार पाली पुलिस का सिपाही अमरीश पुरी (28), उमेशपुरी उर्फ आकाश (26), रुक्मादेवी (50) और नीतु (22) की मौत हो गई. हादसे में संतोष पुरी, जसोदा उर्फ ज्योत्सना, मानसी और वेदांश घायल हुए हैं. इनका जोधपुर में उपचार जारी है. कार सवार सभी लोग बुटाटी धाम में दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे.

इसी दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस से उनकी कार की सीधी भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बस में बैठे 4 यात्री घायल हो गए. घायलों को तत्काल एंबुलेंस और निजी वाहनों से कुचेरा और मेड़ता सिटी अस्पताल पहुंचाया गया.

सूचना मिलते ही कुचेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे दो शवों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने सभी शवों को कुचेरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है.

Last Updated : May 17, 2026 at 1:35 PM IST

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