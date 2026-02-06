ETV Bharat / state

सीएम हाउस के पास सड़क हादसा, स्कूल जा रहे भाई बहन की गाड़ी को पुलिस के लोडर व्हीकल ने मारी टक्कर, भाई की मौत बहन घायल

लड़के की उम्र 14 साल है और लड़की की उम्र लगभग 10 साल है. दोनों EV व्हीकल से सुबह स्कूल जा रहे थे.

Road Accident in Raipur
रायपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: शुक्रवार सुबह सिविल लाइन थाना अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्लब के पास जो सीएम हाउस के करीब है, वहां सुबह 7:45 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस एक्सीडेंट में स्कूल जा रहे भाई बहन चपेट में आ गए.

सिविल लाइन एसीपी रमाकांत साहू ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया "शुक्रवार की सुबह दोनों भाई-बहन EV दुपहिया वाहन में सिविल लाइन होते हुए स्कॉलर स्कूल जा रहे थे. चौक के पास गाड़ी मोड़ते समय पुलिस विभाग की लोडर गाड़ी से दोपहिया वाहन को टक्कर लग गई, जिससे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बहन को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज चल रहा है."

Road Accident in Raipur
रायपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी ने आगे बताया कि लोडर गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. मर्ग पंचनामा की कार्रवाई के बाद छात्र की डेडबॉडी परिजनों को सौंप दिया जाएगा. सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

गौरतलब हो कि सिविल लाइन में छत्तीसगढ़ क्लब सीएम हाउस के करीब है. यह सड़क हादसा ठीक वहीं पर हुआ है. जहां पर छत्तीसगढ़ क्लब है. दुपहिया वाहन में सवार स्कूली छात्र-छात्रा जो कि दोनों भाई-बहन हैं. इसमें से भाई अंश आठवानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है. वही बहन नमीसा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. इस पूरे मामले में आगे की जांच में सिविल लाइन पुलिस जुट गई है.

खेतों के बीच दिखा तेंदुए का शावक, श्रृंगी ऋषि पहाड़ी से भटकते हुए राजस्व क्षेत्र पहुंचा
Pariksha Pe Charcha 2026 परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी LIVE
मोबाइल दुकान की आड़ में चल रही थी ई सिगरेट व विदेशी चाकू की बिक्री

TAGGED:

रायपुर सड़क हादसा
रायपुर एक्सीडेंट
ACCIDENT NEAR CM HOUSE
ROAD ACCIDENT WITH BROTHER SISTER
ROAD ACCIDENT RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.