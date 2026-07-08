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कौशांबी में सड़क हादसा; अज्ञात वाहन ने पिकअप को मारी टक्कर, 4 युवकों की मौत

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेजा, परिजनों को सूचना दी गई.

कौशांबी में सड़क हादसे में 4 की मौत
कौशांबी में सड़क हादसे में 4 की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
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कौशांबी: जिले में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाइयों समेत चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब पंचर हुई पिकअप का टायर बदलते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल चारों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है.

मृतकों के परिजन इफ्तेखार अहमद के अनुसार, हादसा मंगलवार रात करीब 12 बजे सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर स्थित कंगन होटल के सामने हुआ. रसूलपुर से पिकअप वाहन पर चारपाई लादकर उन्नाव जा रहा था. त्रिलोकीपुर के पास पिकअप गाड़ी का टायर पंचर हो गया. पंचर वाले को बुलाकर चालक और उसके साथी सड़क किनारे पंचर टायर बदल रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान साबिर, अनवर और एहसान के रूप में हुई है. एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.

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