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SUV और बाइक के बीच भिड़ंत में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने जीप में लगाई आग

दोनों युवकों की पहचान बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के विनायका निवासी कौशल मीणा और रामदेव मीणा के रूप में हुई है.

बाइक और थार की टक्कर
बाइक और थार की टक्कर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
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कोटा : शहर के केशोरायपाटन रोड पर तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से सोमवार देर रात को बाइक सवार गंभीर घायल हो गए थे, जिनमें से एक युवक ने दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. मौके से थार जीप को चला रहा युवक व अन्य सवार फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था. दूसरी तरफ कुछ अज्ञात लोगों ने आकर थार जीप में आग लगा दी थी.

नांता थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि दुर्घटना केशवराय पाटन रोड पर सोमवार रात 11 बजे के आसपास हुई है. सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दोनों युवकों की पहचान बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के विनायका निवासी कौशल मीणा और रामदेव मीणा के रूप में हुई है, जो अपने गांव से कोटा की तरफ आ रहे थे. हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां कौशल मीणा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उसे शिफ्ट कर दिया है. परिजनों के आने के बाद कौशल के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. वहीं, रामदेव का अस्पताल में इलाज जारी है.

गुस्साए लोगों ने जीप में लगाई आग (ETV Bharat Kota)

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थार में थे तीन से चार लोग सवार : थानाधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि दोनों वाहनों की भिड़ंत आमने-सामने से हुई है. जीप कोटा की तरफ से केशोरायपाटन की तरफ जा रही थी, जबकि बाइक सवार कोटा की तरफ आ रहे थे. दुर्घटना के बाद जीप चला रहे युवक मौके से फरार हो गया है, इसमें उसके साथ तीन-चार लोग अन्य भी सवार थे. यह सभी मौके से गायब हो गए थे, जबकि जीप क्षतिग्रस्त हो गई थी.

थार और बाइक के बीच भिड़ंत में कौशल मीणा की मौत
थार और बाइक के बीच भिड़ंत में कौशल मीणा की मौत (ETV Bharat Kota)

अज्ञात लोगों ने आकर लगा दिया आग : थानाधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि दुर्घटना के बाद वे दोनों घायलों को लेकर अस्पताल आ गए थे, जबकि दुर्घटना ग्रसित दोनों वाहन मौके पर ही थे. ऐसे में कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने थार जीप में आग लगा दी है. इसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे और दमकल को बुलाकर आग को बुझवाया गया, लेकिन जीप पूरी तरह से जल गई है. अब इस मामले में यह भी अनुसंधान किया जा रहा है कि आग किन लोगों ने लगाई है, उन्हें भी आईडेंटिफाई किया जाएगा. थार जीप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है.

Last Updated : June 9, 2026 at 1:07 PM IST

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COLLISION BETWEEN THAR AND BIKE
MOB TORCHES THE JEEP IN KOTA
थार और बाइक के बीच भिड़ंत
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