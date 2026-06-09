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SUV और बाइक के बीच भिड़ंत में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने जीप में लगाई आग

बाइक और थार की टक्कर ( ETV Bharat Kota )

कोटा : शहर के केशोरायपाटन रोड पर तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से सोमवार देर रात को बाइक सवार गंभीर घायल हो गए थे, जिनमें से एक युवक ने दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. मौके से थार जीप को चला रहा युवक व अन्य सवार फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था. दूसरी तरफ कुछ अज्ञात लोगों ने आकर थार जीप में आग लगा दी थी. नांता थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि दुर्घटना केशवराय पाटन रोड पर सोमवार रात 11 बजे के आसपास हुई है. सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दोनों युवकों की पहचान बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के विनायका निवासी कौशल मीणा और रामदेव मीणा के रूप में हुई है, जो अपने गांव से कोटा की तरफ आ रहे थे. हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां कौशल मीणा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उसे शिफ्ट कर दिया है. परिजनों के आने के बाद कौशल के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. वहीं, रामदेव का अस्पताल में इलाज जारी है. गुस्साए लोगों ने जीप में लगाई आग (ETV Bharat Kota)