ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, चालक की दर्दनाक मौत, लाइव वीडियो वायरल

अलीगढ़: टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के 43 माइलस्टोन के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई.



प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीएम ट्रक आगरा से नोएडा की ओर जा रहा था. रास्ते में 43 माइलस्टोन पर अचानक डीसीएम ट्रक का चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद डीसीएम ट्रक के केबिन में चालक बुरी तरह फंस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)

हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान कन्हैया के रूप में हुई है. जो गांव कुंडलिया, थाना पैरोलिया, जिला शाहजहांपुर का निवासी था. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व यमुना एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को वाहन से बाहर निकाला.