शिमला-मटौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार पूर्व सैनिक की मौत

बिलासपुर: शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बिलासपुर जिले के घुमारवीं थाना क्षेत्र के नस्वाल कस्बे में हुई इस दुर्घटना में स्कूटी सवार पूर्व सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. जानकारी के अनुसार देहलवीं गांव निवासी 51 वर्षीय राजेश कुमार चौहान स्कूटी पर घुमारवीं से अपने घर देहलवीं की ओर जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

मौके से फरार हुआ कार चालक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी अधिक थी. स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार नियंत्रण खो बैठी और आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई. हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस की टीमें आसपास के क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं.

स्कूटी सवार ने अस्पताल में तोड़ा दम