बलौदाबाजार के पास रायपुर बिलासपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 21 घायल

बलौदाबाजार में दरचूरा चौक के पास एक्सीडेंट हुआ है. यात्रियों को बैठाने के लिए बस रुकी थी, जिसे पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी.

बलौदाबाजार सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 12:59 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 1:12 PM IST

बलौदाबाजार: रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही एक यात्री बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा दरचूरा चौक के पास हुआ. इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 घायल हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

यात्रियों को बैठाने के लिए रुकी थी बस

सिमगा पुलिस के मुताबिक लगभग 11:00 बजे बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रही आरबीएस कंपनी की एक बस सड़क पर दरचुरा ग्राम के पास सवारी उठाने के लिए धीमी हुई, उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक (क्रमांक MH 37 T 1821) के चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक बस को टक्कर मार दी. इस घटना में 4 लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. जिनमें एक पुरुष, 2 महिला और एक बच्ची है. वहीं 4 घायलों को रायपुर रेफर किया गया, लेकिन इनमें एक की मौत हो गई. अब इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है.

  • सड़क हादसे में 5 की मौत (इलाज के दौरान अस्पताल में मौत)
  • 14 लोगों का इलाज सीएचसी सिमगा में चल रहा है.

टक्कर के बाद मचा हड़कंप

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की. कई यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही सिमगा पुलिस थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजने और भीड़ को नियंत्रित करने का काम शुरू किया.

बलौदाबाजार के पास सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

5 लोगों की मौत की पुष्टि

इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. आशंका जताई जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है. कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि बस के पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्रियों को सीटों से उछलकर चोटें लगीं.

ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH
खड़ी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच में जुटा पुलिस प्रशासन

इस मामले को लेकर सिमगा पुलिस थाना के थाना प्रभारी लखेश केवट ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया और भीड़ को नियंत्रित कर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की गई. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. बस चालक और ट्रक चालक से पूछताछ की जाएगी ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके.

रायपुर बिलासपुर हाइवे पर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने संभाली स्थिति

हादसे के बाद सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई थी. कई वाहन भी रुक गए जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और यातायात को सुचारू कराने में जुट गई. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि अचानक बस रुकने और पीछे से आ रहे ट्रक की तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई.

Last Updated : March 6, 2026 at 1:12 PM IST

ROAD ACCIDENT CHHATTISGARH
RAIPUR BILASPUR HIGHWAY
रायपुर बिलासपुर हाइवे पर सड़क हादसा
ACCIDENT BALODABAZAR
BALODABAZAR

