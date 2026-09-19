मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, दो दोस्तों की मौत
तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 8:54 PM IST
मुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मन्नत होटल के पास शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जाएजा लेने के बाद, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी.
एएसपी मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ कुमार मिश्रा के अनुसार, रोहाना क्षेत्र में मन्नत होटल के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो दोस्तों की मौत हो गई. दोनों हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे थे.
मृतकों की पहचान दिल्ली के घसा क्षेत्र निवासी सतीश पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह और दिनेश पुत्र रामकुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सतीश पेशे से चालक था और परिवार में सबसे छोटा तथा अविवाहित था. वहीं, दिनेश सीआरपीएफ में कार्यरत था, जिसके पत्नी व तीन बच्चे हैं.
हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां के डांक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद से दोनों मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, सबका रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है.
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