ETV Bharat / state

हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, गंभीर हालत में सड़क पर पड़े रहे घायल, एक की मौत

धौलपुर : सैंपऊ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 123 पर शनिवार रात्रि को तसीमों पार्वती पुल से आगे नर्सरी के पास मध्य प्रदेश नंबर की कार ने धौलपुर नंबर की एक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक कार के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गई. हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गए. इस दौरान बाइक सवार दोनों युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े रहे. धौलपुर से सैंपऊ की तरफ लौट रहे कुछ युवकों ने हादसे की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी गई. इसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची. दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है. दूसरे गंभीर घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया है.

सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन कब्जे में ले लिए हैं. मृतक और घायल की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी. डेड बॉडी को सैंपऊ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश नंबर की एक कार जो भरतपुर की तरफ जा रही थी उसने धौलपुर नंबरी बाइक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर दूर सड़क पर जा गिरे.