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अमेठी में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर और डीसीएम की टक्कर, चार घायल

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. यहां लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम और ट्रैक्टर की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में ट्रैक्टर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को जगदीशपुर ट्रामा सेंटर पहुंचाया. यहां घायलों का उपचार जारी है.



जानकारी के मुताबिक जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा के पास शनिवार दोपहर लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर डीसीएम और ट्रैक्टर की आमने-सामने की टक्कर में चार लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि महुआ बोझ गांव के चार लोग ट्रैक्टर से खेत की ओर जा रहे थे तभी लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर एक कट के पास ट्रैक्टर मुड़ रहा था. अचानक लखनऊ की ओर से तेज रफ्तार में आ रही डीसीएम से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई.



घायलों की पहचान मोहम्मद सैफ (20) पुत्र मोहम्मद सफीक, मोहम्मद शारिक (12) पुत्र मोहम्मद जाकिर, आहिल रजा (13) पुत्र मोहम्मद नईम और मोनिश (10) पुत्र मोहम्मद जहीर के रूप में हुई. सभी घायल कमरौली थाना क्षेत्र के महुआ बोझ गांव के निवासी हैं. हादसे की सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से जगदीशपुर ट्रामा सेंटर भेजा, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.







पूरे मामले में कमरौली थाना प्रभारी मुकेश पटेल ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.



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