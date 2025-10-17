करनाल में सड़क हादसा, NH पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, बाइक सवार की मौत, रेहड़ी चालक की दोनों टांगें टूटी
करनाल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. दो ट्रकों की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि रेहड़ी चालक की टांगें टूटी.
Published : October 17, 2025 at 12:47 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 1:12 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में सड़क हादसा हो गया. बीती रात नेशनल हाईवे-44 पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई. जिसके बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई. हादसे में बाइक सवार और रेहड़ी चालक भी घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जांच शुरू की. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, वे अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ चला गया. वहां अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक के साथ टकरा गया.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक और खड़ी रेहड़ी चपेट में आ गई. रेहड़ी चाय की थी, वहां पर सिलेंडर भी रखा था. जिसके बाद सिलेंडर फट गया और भयंकर आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक आग की चपेट में धू-धू कर जलने लगे. हादसे में रेहड़ी चालक और बाइक चालक घायल हो गए.
बाइक सवार की मौत: जांच अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि "दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई. एक ट्रक में ऑनलाइन वेबसाइट का सामान था, वो सामान डिलीवर होने के लिए जा रहा था.
दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया. लेकिन सूझबूझ से आग को बढ़ने नहीं दिया गया. हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. फिलहाल आग पर काबू पाया गया है. इलाज के दौरान बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि रेहड़ी चालक की दोनों टांगें टूट गई. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है".
ये भी पढ़ें: नूंह पुलिस की पहल, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता तेज, 2.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की ली सड़क सुरक्षा परीक्षा
ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच गिरोह बेनकाब, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार