करनाल में सड़क हादसा, NH पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, बाइक सवार की मौत, रेहड़ी चालक की दोनों टांगें टूटी

करनाल: हरियाणा के करनाल में सड़क हादसा हो गया. बीती रात नेशनल हाईवे-44 पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई. जिसके बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई. हादसे में बाइक सवार और रेहड़ी चालक भी घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जांच शुरू की. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, वे अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ चला गया. वहां अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक के साथ टकरा गया.

करनाल सड़क हादसा (Etv Bharat)

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक और खड़ी रेहड़ी चपेट में आ गई. रेहड़ी चाय की थी, वहां पर सिलेंडर भी रखा था. जिसके बाद सिलेंडर फट गया और भयंकर आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक आग की चपेट में धू-धू कर जलने लगे. हादसे में रेहड़ी चालक और बाइक चालक घायल हो गए.