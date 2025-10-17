ETV Bharat / state

करनाल में सड़क हादसा, NH पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, बाइक सवार की मौत, रेहड़ी चालक की दोनों टांगें टूटी

करनाल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. दो ट्रकों की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि रेहड़ी चालक की टांगें टूटी.

करनाल में सड़क हादसा
करनाल में सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 12:47 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल में सड़क हादसा हो गया. बीती रात नेशनल हाईवे-44 पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई. जिसके बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई. हादसे में बाइक सवार और रेहड़ी चालक भी घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जांच शुरू की. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, वे अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ चला गया. वहां अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक के साथ टकरा गया.

करनाल सड़क हादसा
करनाल सड़क हादसा (Etv Bharat)

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक और खड़ी रेहड़ी चपेट में आ गई. रेहड़ी चाय की थी, वहां पर सिलेंडर भी रखा था. जिसके बाद सिलेंडर फट गया और भयंकर आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक आग की चपेट में धू-धू कर जलने लगे. हादसे में रेहड़ी चालक और बाइक चालक घायल हो गए.

NH पर दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग (Etv Bharat)

बाइक सवार की मौत: जांच अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि "दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई. एक ट्रक में ऑनलाइन वेबसाइट का सामान था, वो सामान डिलीवर होने के लिए जा रहा था.

हादसे में बाइक सवार की मौत
हादसे में बाइक सवार की मौत (Etv Bharat)

दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया. लेकिन सूझबूझ से आग को बढ़ने नहीं दिया गया. हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. फिलहाल आग पर काबू पाया गया है. इलाज के दौरान बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि रेहड़ी चालक की दोनों टांगें टूट गई. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है".

हादसे में ट्रक जलकर खाक
हादसे में ट्रक जलकर खाक (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: नूंह पुलिस की पहल, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता तेज, 2.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की ली सड़क सुरक्षा परीक्षा

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच गिरोह बेनकाब, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार

Last Updated : October 17, 2025 at 1:12 PM IST

TAGGED:

TWO TRUCKS COLLIDE
BIKE RIDER DIES
करनाल में सडृक हादसा
दो ट्रकों की टक्कर
ROAD ACCIDENT ON KARNAL NH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.