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कांवड़ पटरी पर एक और युवक की दर्दनाक मौत, 17 दिन में गई 4 जिंदगियां, उठ रहे कई सवाल

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बाजूहेड़ी गांव के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई. हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी.

गौर हो कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसों में तीन युवकों की जान जा चुकी है, वहीं, लगातार चार मौतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. दरअसल, कांवड़ पटरी मार्ग अब लोगों के लिए मौत का सफर बन रही है, महज दो सप्ताह के भीतर इसी मार्ग पर दूसरा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. गुरुवार की सुबह पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बाजूहेड़ी गांव के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर हुए एक और दर्दनाक हादसे में एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हादसे के जिम्मेदार वाहन और चालक का पता लगाया जा सके.