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ईद पर घर में पसरा मातम, हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

जयपुर : राजधानी जयपुर के चंदवाजी थाना इलाके में ईद की खुशियां मातम में बदल गई. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की टक्कर से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक युवक घायल हुआ है. हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया. शनिवार रात को हादसे की सूचना मिलते चंदवाजी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को सुचारू करवाया गया. पुलिस ने मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.

चंदवाजी थाना अधिकारी हीरालाल सैनी के मुताबिक शनिवार रात को चंदवाजी थाना इलाके के ताला मोड़ स्थित लबाना पुलिया के पास बाइक पर चार युवक सवार होकर हाईवे पर जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे. सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.