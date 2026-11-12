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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, गाड़ी की स्टेपनी बदलते समय तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, तीन की मौत

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ हादसा ( ETV Bharat )

अलवर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस व एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और एनएचएआई की एंबुलेंस के जरिए तीनों को बड़ोदामेव के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों में शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

एएसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक दुर्घटना हुई है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जिनके शव को बरौदामेव के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान जगमोहन, मनीषा गुप्ता व वाहन चालक आदिल के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मारी है, जिससे यह घटना घटी. पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.