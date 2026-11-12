दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हादसा, गाड़ी की स्टेपनी बदलते समय तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, तीन की मौत
इस दुर्घटना में पंचर सही कर रहे वाहन चालक, पेट्रोलिंग वाहन पर कार्यरत व्यक्ति व एक महिला की मौत हो गई.
Published : November 12, 2026 at 9:58 AM IST
अलवर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस व एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और एनएचएआई की एंबुलेंस के जरिए तीनों को बड़ोदामेव के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों में शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
एएसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक दुर्घटना हुई है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जिनके शव को बरौदामेव के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान जगमोहन, मनीषा गुप्ता व वाहन चालक आदिल के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मारी है, जिससे यह घटना घटी. पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
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वाहन की स्टेपनी बदलते समय हुआ हादसा : एएसपी ग्रामीण ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा उस समय हुआ जब चालक पंचर गाड़ी की स्टेपनी बदल रहा था. इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक चौपहिया वाहन ने लोगों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में पंचर सही कर रहे वाहन चालक, पेट्रोलिंग वाहन पर कार्यरत व्यक्ति व एक महिला की मौत हो गई.
आए दिन हो रहे हादसे : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलवर जिले में आए दिन लगातार हादसे होते रहे हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है. हादसों को रोकने के लिए अलवर पुलिस की ओर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम भी लागू किया गया. इसके बाद भी कई वाहन चालक इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते ओर तेज रफ्तार के चलते कई दुर्घटना हो चुकी है.
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