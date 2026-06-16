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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई ट्रैवलर, 17 लोग घायल, हरिद्वार से लौट रहे थे श्रद्धालु

17 लोग मंगलवार को हरिद्वार से जयपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी ट्रैवलर गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 10:34 AM IST

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अलवर : जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में 17 लोग गंभीर घायल हो गए. श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैवलर हरिद्वार से जयपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान ट्रैवलर आगे चल रहे ट्रक में जा टकराई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एनएचएआई एम्बुलेंस व पुलिस को दी. एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई.

बड़ौदामेव थाना अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र स्थित एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हो गया है. इस सूचना पर जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटना में घायल हुए लोगों को एंबुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया. उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए लोगों का अलवर जिला अस्पताल में उपचार जारी है.

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घटना में घायल हुए प्रकाश ने बताया कि वह अपने परिवार व रिश्तेदार सहित 17 लोग मंगलवार को हरिद्वार से जयपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी ट्रैवलर गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में सुशीला (60), लालचंद कुमावत (54), कंचन देवी (50), सोनू (42), मंजू (45), सुनीता (50), विमला (45), नवरत्न (47), फूला देवी (70), हरिनारायण (60), नीरजा देवी (60) सहित कई अन्य लोग गंभीर घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि एंबुलेंस के जरिए गंभीर घायलों को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घायल प्रकाश ने बताया कि वह मंगलवार को अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर अपने घर के लिए लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उन्होंने देखा तो उनकी गाड़ी ट्रक में फंसी हुई थी, वहीं ट्रक का टायर फटा हुआ था. घायल प्रकाश ने बताया कि सुबह जब वह अपने घर की ओर लौट रहे थे, इस दौरान दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे पर उनके आगे चल रहे ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित हो गया. ट्रक के पीछे चल रही उनकी ट्रैवलर ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

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TRAVELLER COLLIDES WITH TRUCK
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