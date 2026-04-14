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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, केमिकल के ड्रमों से भरे ट्रक में जा घुसी बस, 3 की मौत, 30 घायल

अलवर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर जिले के पिनान के समीप स्थित चैनल नंबर 100 इंटरचेंज पुलिया पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें इंदौर से दिल्ली जा रही एक ट्रैवल्स बस एक्सप्रेसवे पर खड़े के​मिकल के ड्रमों से भरे ट्रक में जा घुसी. हादसे में ट्रैवल्स बस के चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार करीब 30 यात्री घायल हो गए.

राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान के समीप स्थित चैनल नंबर 100 इंटरचेंज पुलिया पर मंगलवार सुबह एक ट्रैवल्स बस के एक्सप्रेसवे पर खड़े केमिकल से भरे ड्रमों के ट्रक से टकराने की सूचना मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि घटना में बस में सवार तीन लोगों की मौत हुई है और करीब 30 यात्री घायल हुए हैं. घायलों को एनएचआई की एंबुलेंस से पिनान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया.

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गंभीर घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पिनान से जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर किया गया है. घटना में गंभीर घायल कुछ यात्रियों की हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल अलवर से जयपुर के लिए रेफर किया गया है. मृतकों के शवों को पिनान सीएचसी पर रखवाया गया है. अभी हादसे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ट्रैवल्स बस की तेज रफ्तार व लापरवाही बताया जा रहा है. हादसे में बस चालक, एक बालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.