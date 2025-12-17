ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप में आग लगने से तीन लोग जिंदा जले

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा ( नगरपालिका टीम राजगढ़ )

अलवर : जिले के रैणी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 के पास मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही एक पिकअप अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई. दुर्घटना में पिकअप में सवार तीन लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पर एनएचएआई की टीम व रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. रैणी थाना अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घटना की सूचना मिली. इसपर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पिकअप में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसकी सहायता से आग पर काबू पाया है. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया. पढ़ें. डिवाइडर से टकराई कार, दो लोगों की मौत, टक्कर इतनी तेज टुकड़े-टुकड़े हो गई कार