दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप में आग लगने से तीन लोग जिंदा जले

अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप में आग से तीन लोग जिंदा जल गए.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (नगरपालिका टीम राजगढ़)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 9:03 AM IST

2 Min Read
अलवर : जिले के रैणी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 के पास मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही एक पिकअप अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई. दुर्घटना में पिकअप में सवार तीन लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पर एनएचएआई की टीम व रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

रैणी थाना अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घटना की सूचना मिली. इसपर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पिकअप में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसकी सहायता से आग पर काबू पाया है. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया.

थाना अधिकारी चौधरी ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित निवासी हरियाणा, दीपेंद्र निवासी मध्य प्रदेश व पदम निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है. वहीं, पिकअप चालक हनी निवासी हरियाणा का इलाज जयपुर में जारी है. स्थानीय लोगों व एनएचएआई की टीम की मदद से शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है, जिनके आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद आग की लपटें दिखी : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के बाद दूर से ही आग की लपटें दिखाई देने लगी. इससे घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरने वालों के शव पिकअप में चिपक गए, जिन्हें निकालने के लिए राजगढ़ से नगर पालिका की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शवों को निकालकर नगरपालिका की टीम व एंबुलेंस कर्मियों ने एंबुलेंस में रखकर रैणी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया.

