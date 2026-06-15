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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी कार, 4 साल के मासूम समेत दो की मौत

कोटा में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और एक्सप्रेसवे से करीब 15 फीट नीचे बनी ड्रेन (नाली) में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह नीचे जाकर बुरी तरह फंस गई. इस दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट में 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि यह दुर्घटना मेहंदी माइनर के नजदीक रविवार रात को 8:00 बजे के आसपास हुई है. थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि कार सवार लोग बूंदी जिले के इंद्रगढ़ से कोटा की तरफ आ रहे थे. कार में कोटा की पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहने वाले नंदेश कुमार दाधीच, उनके पिता बांके बिहारी, मां कमलेश और उनके दोस्त विजय कुमार शर्मा अपने 4 वर्षीय बेटे शौर्य शर्मा के साथ सवार थे. अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और वह विपरीत दिशा में घूमती हुई डिवाइडर के बीच खाली जगह से नीचे कूद गई. अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी कार (फोटो ईटीवी भारत कोटा)