दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर ड्रेन में गिरी कार, 4 साल के मासूम समेत दो की मौत
कोटा में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे ड्रेन में गिर गई. हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं.
Published : June 15, 2026 at 7:41 AM IST
कोटा : जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और एक्सप्रेसवे से करीब 15 फीट नीचे बनी ड्रेन (नाली) में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह नीचे जाकर बुरी तरह फंस गई. इस दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट में 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि यह दुर्घटना मेहंदी माइनर के नजदीक रविवार रात को 8:00 बजे के आसपास हुई है. थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि कार सवार लोग बूंदी जिले के इंद्रगढ़ से कोटा की तरफ आ रहे थे. कार में कोटा की पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहने वाले नंदेश कुमार दाधीच, उनके पिता बांके बिहारी, मां कमलेश और उनके दोस्त विजय कुमार शर्मा अपने 4 वर्षीय बेटे शौर्य शर्मा के साथ सवार थे. अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और वह विपरीत दिशा में घूमती हुई डिवाइडर के बीच खाली जगह से नीचे कूद गई.
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धमाके की आवाज सुन दौड़े ग्रामीण : दुर्घटना के समय काफी तेज धमाके जैसी आवाज आई. ऐसे में आसपास के ग्रामीण भी एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए थे, जिस जगह यह हादसा हुआ है, वहां मेंहदी माइनर है, जहां रास्ता व नहर नीचे से निकल रही है. इस कार में 4 वर्षीय बच्चे समेत 5 लोग सवार थे, जिनमें तीन घायल भी हुए हैं. हादसे के तुरंत बाद सूचना मिलते ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम, 108 एम्बुलेंस और दीगोद व सुल्तानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला.
4 साल के मासूम शौर्य ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. सभी घायलों को तुरंत स्वामी विवेकानंद नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 70 वर्षीय बुजुर्ग बांके बिहारी दाधीच की भी मौत हो गई. हादसे में घायल हुए अन्य तीन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.