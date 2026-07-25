दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में दंपती की मौत, गांव में पसरा मातम

दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में दंपती की मौत, गांव में पसरा मातम
परिवार में एक रिश्तेदार की डिलीवरी होने पर दोनों पावटा अस्पताल में मिलने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया.
Published : July 25, 2026 at 3:40 PM IST
बहरोड : दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पावटा उपखंड क्षेत्र में प्रागपुरा फ्लाई ओवर पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई. दोनों बहरोड की ओर से आ रहे थे. सुबह करीब 10 बजे उनकी बाइक फ्लाई ओवर पर खराब खड़े कंटेनर से टकरा गई. हादसे के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल पावटा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया.
प्रागपुरा थाना अधिकारी भजना राम ने बताया कि मृतकों की पहचान बहरोड़ क्षेत्र के गादोज निवासी अशोक (52) पुत्र लालाराम और कविता के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. मृतक अशोक के भाई पप्पूराम ने बताया कि परिवार में एक रिश्तेदार की डिलीवरी होने पर दोनों पावटा अस्पताल में मिलने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया.
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पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. वहीं, हादसे की सूचना लगते ही परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. साथ ही पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है. गांव में दोनों शवों के आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा.