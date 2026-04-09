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दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो की मौत, तीन घायल

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अभी विधिवत रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हादसों का सिलसिला जारी है.

सड़क हादसे में दो की मौत
सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:19 PM IST

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बागपत: दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर लगातार दूसरे दिन हुआ बड़ा हादसा, जिसमे पांच लोग घायल हो गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दो की मौत हो गइ, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्वाई शुरू कर दी.

ट्रक की टक्कर में पांच घायल: जानकारी के आनुसार, यह हादसा दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर बागपत के डूंडाहेड़ा के पास हुआ. गुरुग्राम से ईंट उतारकर वापस बागपत की ओर आ रही एक ट्रक ने डूंडाहेड़ा के पास दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए, हादसे में आरिफ पुत्र नत्थू उम्र 30 वर्ष निवासी खुब्बीपुर निवाडा बागपत, आसिफ पुत्र नत्थू उम्र 25 वर्ष, शमशाद पुत्र फिरोज 24 वर्ष, समीम पुत्र हनीफ उम्र 26 वर्ष, मुनफीद पुत्र इदरीश गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क हादसे में दो की मौत: सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां, उपचार के दौरान आरिफ पुत्र नत्थू तथा मुनफीद पुत्र इदरीश की मृत्यु हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल आसिफ को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जब्कि, अन्य दो घायल शमशाद एवं शमीम को प्राथमिक उपचार के उपरांत अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.


आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर बागपत के मवीकला के पास एक कार डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमे दो इंजीनियर दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह एक्सप्रेस वे अभी विधिवत रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हादसों का सिलसिला लगातार जारी है.

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