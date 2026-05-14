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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, मिनी ट्रक में पीछे से घुसी स्कार्पियो, 4 की मौत एक घायल

हथौरा में स्कार्पियो और मिनी ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गइ

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 2:25 PM IST

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बुंदेलखंड: एक्सप्रेसवे पर गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सिलेंडर से भरे मिनी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में स्कार्पियो चालक समेत अन्य तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गइ. सुचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भेजवाया, जहां के डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया और किशोरी का इलाज जारी है.

डीएम अमित आसेरी के अनुसार, यह हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के हथौरा गांव के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ. जहां एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने गैस सिलेंडरों से लदे एक मिनी ट्रक में पीछे से घुस गई. जिससे स्कॉर्पियो में सवार तीन महिलाओं व चालक की मौत हो गई, वहीं एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि स्कार्पियो में सवार सभी लोग आजमगढ़ से महोबा जा रहे थे, इस दौरान चालक को झपकी लग गई. जिससे यह हादसा हुआ. स्कार्पियो चालक समेत सभी लोग महोबा जनपद के ही रहने वाली बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, हादसे की खबबर से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया. हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सतर्कता की जरूरत को उजागर कर दिया है

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