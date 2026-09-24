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VIDEO: हवा में लटका भारी-भरकम ट्रक! सन्न रह गए लोग

भागलपुर फोरलेन में भीषण हादसा हुआ. रेलिंग से टकराकर भारी ट्रक का इंजन ब्रिज में हवा में लटक गया. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार

BHAGALPUR ROAD ACCIDENT
भागलपुर फोरलेन पर भीषण ट्रक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 2:37 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में अहले सुबह तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया. मुंगेर से मिर्जाचौकी जाने वाले फोरलेन पर सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर स्थित बाबा चौक के पास बारिश के दौरान एक लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इंजन वाला हिस्सा रेलिंग के ऊपर हवा में झूलता नजर आया. इस नजारे को जिसने भी देखा वह सन्न रह गया.

भागलपुर फोरलेन पर भीषण ट्रक हादसा

हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोट आई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. हादसा सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर स्थित बाबा चौक के पास मुंगेर से मिर्जाचौकी जाने वाले फोरलेन पर हुआ है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

ओवरब्रिज की रेलिंग पर हवा में लटका इंजन

बताया जा रहा है कि ट्रक भागलपुर की ओर आ रहा था. ट्रक पर सामान लदा हुआ था. इसी दौरान बारिश के बीच वाहन तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था. बाबा चौक के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगी रेलिंग से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर के बाद ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की तस्वीरों में ट्रक का इंजन वाला हिस्सा रेलिंग के ऊपर हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है. दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी

हादसे के दौरान ट्रक चालक को गंभीर चोट लगने की बात सामने आ रही है. घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल चालक को बाहर निकालने में मदद की. चालक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. स्थानीय लोगों ने अहले सुबह हादसे की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

BHAGALPUR ROAD ACCIDENT
ट्रक का इंजन ब्रिज में हवा में लटका (ETV Bharat)

पुलिस की जांच जारी

हादसे के कारण अगला हिस्सा रेलिंग में फंस गया है, इसलिए इसे हटाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है. फिलहाल हादसे की वजह को लेकर शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और बारिश के कारण सड़क पर फिसलन की बात सामने आ रही है. हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ट्रक कहां से चला था. सुल्तानगंज के थानेदार के अनुसार, ट्रक में गिट्टी लोड था. घटना में चालक के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि हादसे में किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

"गिट्टी लोडेड ट्रक रेलिंग से टकराई है. ड्राइवर खलासी सुरक्षित हैं. क्षतिग्रस्त ट्रक को हम लोगों ने जब्त कर लिया है आगे की कार्रवाई की जा रही है."- धनंजय कुमार, सुल्तानगंज थानेदार

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