ETV Bharat / state

मथुरा में बरेली-आगरा हाईवे पर भीषण हादसा; कार ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 3 की मौत

हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

Etv Bharat
बरेली-आगरा हाईवे पर हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार. (Photo Credit; Mathura Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 11:06 AM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: कान्हा की नगरी मथुरा में बरेली-आगरा हाईवे पर सोमवार तड़के 4:00 बजे भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी. इससे कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया.

हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. कार सवार सभी लोग शाहजहांपुर से वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे.

शाहजहांपुर के रहने वाले 4 लोग सौरव गुप्ता उम्र 33 वर्ष, निकुंज गुप्ता उम्र 27 वर्ष, राजन गुप्ता उम्र 31 वर्ष, राजा भारद्वाज उम्र 30 वर्ष वृंदावन जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकले थे. सोमवार तड़के राया थाना क्षेत्र केशवपुर के पास बरेली-आगरा हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी. तभी शाहजहांपुर से आ रही कार तेजी से ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. साथ ही घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी है. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सोमवार तड़के बरेली-आगरा हाईवे पर एक कार जो शाहजहांपुर से वृंदावन जा रही थी, राया थाना क्षेत्र केशवपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हादसे में 3 लोगों सौरव गुप्ता, निकुंज गुप्ता, राजन गुप्ता, की मौत हो गई, जबकि, राजा भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः आगरा नगर निगम का बड़ा फर्जीवाड़ा; फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाली कंपनी को दे दिया करोड़ों का टेंडर

Last Updated : December 8, 2025 at 12:00 PM IST

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN MATHURA
ACCIDENT ON BAREILLY AGRA HIGHWAY
MATHURA NEWS
SHAHJAHANPUR NEWS
ACCIDENT IN MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.