ETV Bharat / state

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 11 यात्री घायल

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जनपद में शुक्रवार तड़के एक सड़क हादसा हो गया. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई. बस आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी. कई परिवार बस में सो रहे थे.



नसीरपुर क्षेत्र में सुबह पांच बजे तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी. दुर्घटना में बस चालक जय प्रकाश निवासी सुल्तानपुर समेत 10 सवारियां घायल हो गई हैं. बस में 45 सवारियां बैठीं थी. बस यात्रियों द्वारा घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गयी. जानकारी मिलने के बाद नसीरपुर पुलिस और यूपीडा की गाड़ी मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल 10 लोगों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया.



हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया है. चालक जयप्रकाश की हालत गंभीर है, उसे सैफई रेफर कर दिया गया है. वह बस के अगले हिस्से में फंस गया था.प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने से हादसे की बात सामने आई है. पुलिस ने दुर्घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया.