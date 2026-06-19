आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 11 यात्री घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 11 यात्री घायल
फिरोजाबाद जनपद में शुक्रवार की तड़के हुआ हादसा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 12:34 PM IST
फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जनपद में शुक्रवार तड़के एक सड़क हादसा हो गया. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई. बस आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी. कई परिवार बस में सो रहे थे.
नसीरपुर क्षेत्र में सुबह पांच बजे तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी. दुर्घटना में बस चालक जय प्रकाश निवासी सुल्तानपुर समेत 10 सवारियां घायल हो गई हैं. बस में 45 सवारियां बैठीं थी. बस यात्रियों द्वारा घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गयी. जानकारी मिलने के बाद नसीरपुर पुलिस और यूपीडा की गाड़ी मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल 10 लोगों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया.
हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया है. चालक जयप्रकाश की हालत गंभीर है, उसे सैफई रेफर कर दिया गया है. वह बस के अगले हिस्से में फंस गया था.प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने से हादसे की बात सामने आई है. पुलिस ने दुर्घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया.
घायलों की सूची: जयप्रकाश पुत्र रामभुवन सुल्तानपुर (ड्राइवर), सोनू, टांडा आंबेडकरनगर, आरव पुत्र प्रदीप गधवल सुल्तानपुर, रीनू पत्ननी कृष्ण कुमार पदमपुर सुल्तानपुर, ममतला, रिषभ,बसराजी, प्रियंका, वंदना, खुशी.
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