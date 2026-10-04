नीमराणा हाईवे पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक युवक की दर्दनाक मौत, चार गंभीर घायल
नीमराणा के मोहलड़िया हाईवे पर राहगीर को बचाने के चक्कर में दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई.
Published : October 4, 2026 at 8:45 AM IST
बहरोड़ : जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहलड़िया हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा पेश आया. आशियाना आंगन के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.
नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि देर रात दोनों बाइक सवार मोहलड़िया हाईवे से गुजर रहे थे. इसी दौरान आशियाना आंगन के नजदीक अचानक सड़क पार कर रहे एक राहगीर को बचाने की कोशिश में दोनों चालकों का वाहनों से नियंत्रण छूट गया. रफ्तार तेज होने के कारण दोनों बाइकें असंतुलित होकर सीधे एक-दूसरे से जा टकराईं. टक्कर लगते ही सभी सवार सड़क पर दूर जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी.
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हादसे में बीचपुरी निवासी युवक योगेश की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी. हादसे में घायल चार लोगों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया. वहीं, एक घायल को उपचार के लिए बहरोड़ भेजा गया है. एक अन्य घायल का नीमराणा स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली. पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने मौके की स्थिति संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के बयान दर्ज कर घटना के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है.