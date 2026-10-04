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नीमराणा हाईवे पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक युवक की दर्दनाक मौत, चार गंभीर घायल

नीमराणा हाईवे पर हादसा ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड )

बहरोड़ : जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहलड़िया हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा पेश आया. आशियाना आंगन के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

​नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि देर रात दोनों बाइक सवार मोहलड़िया हाईवे से गुजर रहे थे. इसी दौरान आशियाना आंगन के नजदीक अचानक सड़क पार कर रहे एक राहगीर को बचाने की कोशिश में दोनों चालकों का वाहनों से नियंत्रण छूट गया. रफ्तार तेज होने के कारण दोनों बाइकें असंतुलित होकर सीधे एक-दूसरे से जा टकराईं. टक्कर लगते ही सभी सवार सड़क पर दूर जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी. राहगीर को बचाने के चक्कर में आपस में टकराईं दो तेज रफ्तार बाइकें, (फोटो ईटीवी भारत नीमराणा)