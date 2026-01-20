NH30 पर दर्दनाक सड़क हादसा, नशे में धुत स्कूटी सवार बुलेट से टकराया, बुलेट चालक की मौके पर मौत
कवर्धा में रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मगरदा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में बुलेट चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 20, 2026 at 7:29 AM IST
कवर्धा: 1 जनवरी से पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा. सड़क हादसों में कमी लाने ट्रैफिक पुलिस लोगों को गाड़ी चलाने को लेकर जागरूक कर रही है. हेलमेल लगाने, सीट बेल्ट के साथ ही गाड़ी चलाने के दौरान नशा नहीं करने को लेकर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है. बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो रहे. इसी लापरवाही की वजह से कवर्धा में एक युवक की जान चली गई.
कवर्धा में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत
सोमवार रात कोतवाली थाना अंतर्गत रायपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर मगरदा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बुलेट चालक की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
नशे में था स्कूटी सवार, आई मामूली चोट
जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मगरदा गांव के पास नशे में धुत एक स्कूटी सवार युवक और बुलेट के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार युवक नशे की हालत में था और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. इसी दौरान उसकी स्कूटी बुलेट से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट सवार नरेंद्र साहू, निवासी ग्राम दुबहा के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
कवर्धा पुलिस की अपील
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. स्कूटी सवार युवक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस की निगरानी में रखा गया है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है.
कोतवाली पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में नशे में वाहन चलाना और तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.