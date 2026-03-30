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काल बनी लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र की सड़क! 15 दिनों में 6 की हो चुकी है मौत

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की सड़कें इन दिनों काल का रूप धारण कर रखी हैं. हर दिन यहां कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिसमें या तो लोगों की जान चली जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं. रविवार की रात भी कोयला लोड हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. वहीं, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज रांची में चल रहा है.

कैसे हुई सड़क दुर्घटना

घटना के विरोध में सोमवार को स्थानीय लोगों ने एनएच 99 रांची-चंदवा-चतरा मुख्य मार्ग को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में लगभग 3 घंटे तक जाम रखा. हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पहल तथा कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और घायल के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने जाम हटाया.

जानकारी देते झामुमो प्रखंड अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

दरअसल, रविवार की रात चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार और अंकित कुमार शादी का कार्ड बांटने चंदवा की ओर गए थे. देर रात वापस लौटने के दौरान बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में ही कोयला लोड एक वाहन की चपेट में उनकी बाइक आ गई. घटना इतनी भीषण थी कि पवन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. जबकि अंकित को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

बातचीत के बाद हटाया गया सड़क जाम

इधर, बालूमाथ थाना क्षेत्र में हो रही लगातार दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में सड़क जाम कर दिया. जाम कर रहे लोगों का कहना था कि कोयला परिवहन में लगी हुई गाड़ियों की चपेट में आने से लगातार लोगों की जान जा रही है.