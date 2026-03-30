काल बनी लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र की सड़क! 15 दिनों में 6 की हो चुकी है मौत
लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. सोमवार को भी एक युवक की मौत हो गई.
Published : March 30, 2026 at 3:40 PM IST
लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की सड़कें इन दिनों काल का रूप धारण कर रखी हैं. हर दिन यहां कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिसमें या तो लोगों की जान चली जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं. रविवार की रात भी कोयला लोड हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. वहीं, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज रांची में चल रहा है.
कैसे हुई सड़क दुर्घटना
घटना के विरोध में सोमवार को स्थानीय लोगों ने एनएच 99 रांची-चंदवा-चतरा मुख्य मार्ग को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में लगभग 3 घंटे तक जाम रखा. हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पहल तथा कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और घायल के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने जाम हटाया.
दरअसल, रविवार की रात चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार और अंकित कुमार शादी का कार्ड बांटने चंदवा की ओर गए थे. देर रात वापस लौटने के दौरान बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में ही कोयला लोड एक वाहन की चपेट में उनकी बाइक आ गई. घटना इतनी भीषण थी कि पवन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. जबकि अंकित को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.
बातचीत के बाद हटाया गया सड़क जाम
इधर, बालूमाथ थाना क्षेत्र में हो रही लगातार दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में सड़क जाम कर दिया. जाम कर रहे लोगों का कहना था कि कोयला परिवहन में लगी हुई गाड़ियों की चपेट में आने से लगातार लोगों की जान जा रही है.
लोगों का कहना था कि मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और बालूमाथ की सड़कों पर अन्य दूसरे शहरों की तरह ही नो एंट्री लगाई जाए. सुबह 7:00 से लेकर शाम 7:00 बजे तक कोयला लोड गाड़ियों का परिचालन रोका जाए. लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के प्रतिनिधियों से वार्ता के पश्चात आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम हटाया.
इस संबंध में थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि बाइक और हाइवा की टक्कर में युवक की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि सड़क जाम करने वाले लोगों से बातचीत कर जाम हटा लिया गया. फिलहाल यातायात सामान्य हो गया है. उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कही गई.
15 दिनों में 6 की मौत 20 से अधिक घायल
लातेहार जिले के बालूमाथ और हेरहंज थाना क्षेत्र की बात करें तो पिछले 15 दिनों के अंतराल में कई दुर्घटनाएं हुईं. इस दौरान अलग-अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए. हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद सड़क दुर्घटना के मामले कम नहीं हो रहे हैं.
ये भी पढ़ें: लातेहार में दो भाई समेत तीन लोगों की मौत, दो बाइक की टक्कर में गयी जान
डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध को जबरन पिलाया गया मैला, एसडीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश
लातेहार के कैमा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद, कई पुलिसकर्मियों को बनाया गया बंधक, स्थिति तनावपूर्ण