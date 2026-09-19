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'बिहार में अधिवक्ता का सिर धड़ से अलग हो गया', भीषण हादसा के बाद पसरा मातम

वैशाली : बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एन एच-22 पर सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर पुलिस लाइन के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य अधिवक्ता घायल हो गए.

सड़क हादसे में वकील की मौत

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मृतक की पहचान महुआ थाना क्षेत्र के बाकसमा गांव निवासी अधिवक्ता कुंदन कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

पुलिस और अधिवक्ता का बयान (ETV Bharat)

''शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे हादसा हो गया. चार वकील एक कार में सवार होकर आ रहे थे. इसी बीच कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसमें एक वकील की मौत हो गई है. वहीं तीन अन्य घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क हादसा का ही लग रहा है. हालांकि एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. उन्होंने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं.''- सोनू कुमार राय, ग्रामीण एसपी, वैशाली