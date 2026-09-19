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'बिहार में अधिवक्ता का सिर धड़ से अलग हो गया', भीषण हादसा के बाद पसरा मातम

हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, अधिवक्ता की दर्दनाक मौत, श्राद्ध भोज में शामिल होकर लौट रहे थे चार अधिवक्ता. रिपोर्ट- अमरेश कुमार

Road Accident In Vaishali
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 1:38 PM IST

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वैशाली : बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एन एच-22 पर सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर पुलिस लाइन के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य अधिवक्ता घायल हो गए.

सड़क हादसे में वकील की मौत

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मृतक की पहचान महुआ थाना क्षेत्र के बाकसमा गांव निवासी अधिवक्ता कुंदन कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

पुलिस और अधिवक्ता का बयान (ETV Bharat)

''शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे हादसा हो गया. चार वकील एक कार में सवार होकर आ रहे थे. इसी बीच कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसमें एक वकील की मौत हो गई है. वहीं तीन अन्य घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क हादसा का ही लग रहा है. हालांकि एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. उन्होंने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं.''- सोनू कुमार राय, ग्रामीण एसपी, वैशाली

Road Accident In Vaishali
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

सिर धड़ से अलग हो गया

साथी अधिवक्ता मोहन कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी कोर्ट के पेशकार के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे. हाजीपुर पुलिस लाइन के पास एक बड़े ट्रक ने हमारी कार को चकमा दे दिया. इससे हमारी कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना खतरनाक था कि अधिवक्ता कुंदन कुमार का सिर धड़ से अलग हो गया और वह करीब 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा.

Road Accident In Vaishali
दुर्घटनाग्रस्त कार (ETV Bharat)

पुलिस ने लिया जायजा

कार में कुल चार लोग सवार थे. हादसे में कुंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अधिवक्ता गोलू, गौरव और ज्ञानू गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे की गंभीरता को देखते हुए वैशाली ग्रामीण एसपी सोनू कुमार राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.

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