यूपी में रफ्तार का कहर; चंदौली में बाइक सवार दंपती की मौत, सहारनपुर में युवक की जान गयी

चंदौली/सहारनपुर: चंदौली में शुक्रवार को पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की मौत हो गयी. वहीं सहारनपुर में ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर अचानक पलट गया. इसके नीचे दबने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गयी.

पति की मौके पर मौत: चंदौली एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र में इलिया लेवा मार्ग पर सड़क दुर्घटना हुई. अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव निवासी विनोद यादव (38) अपनी पत्नी नीलम (35) वर्ष को बाइक पर बिठाकर शहाबगंज की तरफ जा रहे थे. तभी एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई.

पिकअप ड्राइवर मौके से फरार: पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उनको पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल चकिया ले जाया गया. वहां पत्नी को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है.