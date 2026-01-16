यूपी में रफ्तार का कहर; चंदौली में बाइक सवार दंपती की मौत, सहारनपुर में युवक की जान गयी
आदित्य लांग्हे ने बताया, बाइक सवार दंपती को पिकअप ने टक्कर मारी थी. सहारनपुर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने युवक की मौत की पुष्टि की.
चंदौली/सहारनपुर: चंदौली में शुक्रवार को पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की मौत हो गयी. वहीं सहारनपुर में ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर अचानक पलट गया. इसके नीचे दबने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गयी.
पति की मौके पर मौत: चंदौली एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र में इलिया लेवा मार्ग पर सड़क दुर्घटना हुई. अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव निवासी विनोद यादव (38) अपनी पत्नी नीलम (35) वर्ष को बाइक पर बिठाकर शहाबगंज की तरफ जा रहे थे. तभी एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई.
पिकअप ड्राइवर मौके से फरार: पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उनको पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल चकिया ले जाया गया. वहां पत्नी को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है.
सहारनपुर में ईंट-भट्ठे पर पलटा ट्रैक्टर: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना नागल इलाके के गांव उमाही के पास ईंट भट्ठे पर शुक्रवार को एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर पलटने से 23 साल का ड्राइवर अमित कुमार ट्रैक्टर के नीचे दब गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
ट्रैक्टर मिट्टी के ढेर पर चढ़ा: मौजूद मजदूरों ने किसी तरह ड्राइवर की लाश को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ड्राइवर गांव भलस्वा ईसापुर का रहने वाला था. ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर लगा हुआ था. संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर मिट्टी के ढेर पर चढ़ गया और इसके बाद ट्रैक्टर पलट गया था.
