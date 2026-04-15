श्रावस्ती में मां की गोद से छूटकर सड़क पर गिरा 2 साल का मासूम, अज्ञात ट्रक ने रौंदा, पीलीभीत में रोड एक्सीडेंट में सरकारी शिक्षक की मौत
श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो वर्षीय मासूम देवांश की मौत, मां की गोद से छूटकर गिरने से हुआ हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:58 AM IST
श्रावस्ती/पीलीभीत: यूपी में मंगलवार को अलग अलग दो जिलों में हुए सड़क हदसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहली घटना श्रावस्ती की है. जहां के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 02 वर्षीय मासूम देवांश की मौत हो गई. घटना मल्हीपुर-बाबागंज मार्ग पर साईं गांव चौराहा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया. मृतक बच्चे की पहचान देवांश (2) पुत्र राकेश निवासी रुपईडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के रूप मे हुई हैं. परिवार मोटरसाइकिल से रिश्तेदारी में शिकारी गांव के रमवापुर जा रहा था. तभी यह हादसा हुआ.
स्थानीय लोगों ने बताया रास्ते में अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई. जिसके चलते बच्चा अपनी मां की गोद से छूटकर सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई औऱ सूचना मिलने पर मल्हीपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. स्थानीय लोगों ने हादसों को कम करने के लिए प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है.
सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक की मौत
पीलीभीत: जिल के गजरौला थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई. बता दें कि ग्राम मकरंदापुर निवासी वीर सिंह कुशवाहा (38 वर्ष) बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. उनकी तैनाती जनपद के पूरनपुर ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में थी. मंगलवार देर शाम को वह अपनी मोटरसाइकिल से पूरनपुर जा रहे थे. जैसे ही वह गजरौला थाना क्षेत्र की जरा चौकी के पास हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
वीर सिंह के पिता रामपाल सिंह पुलिस विभाग से रिटायर्ड दरोगा हैं. गांव में खबर पहुंची परिवार में कोहराम मच गया.गजरौला थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश के लिए टीम लगा दी गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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