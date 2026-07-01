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उन्नाव में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

गहुली पुलिया के पास हुआ हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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उन्नाव में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 12:21 PM IST

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उन्नाव: जनपद के थाना सफीपुर क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा गहुली पुलिया के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और सड़क किनारे खंती में जा गिरी. इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही थाना सफीपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.


मृतकों की पहचान छोटू गुप्ता तथा अखिलेश के रूप में हुई है. दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गहुली पुलिया के पास किसी कारणवश बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह पहले पुलिया से टकराई और फिर सड़क किनारे बनी खंती में जा गिरी. दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी.


सूचना प्राप्त होते ही थाना सफीपुर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई, जिसके बाद परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है.


सीओ सफीपुर दीपक यादव ने बताया कि थाना सफीपुर पुलिस द्वारा मामले में सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

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