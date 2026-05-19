ETV Bharat / state

उन्नाव में सड़क हादसा, दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार पिकअ ने बाइक में सामने से मारी टक्कर

हादसे में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया. डॉक्टरों ने नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

हादसे में दो युवकों की मौत.
हादसे में दो युवकों की मौत. (Photo Credit; Unnao Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव : असोहा थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा कालूखेड़ा-मौरावां रोड पर ग्राम कंचनपुर के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

बाइक संख्या यूपी 33 वाई 4805 पर तीन युवक सवार थे. इनमें सुमित पुत्र जगदीश निवासी चिलोली थाना सोहरामऊ, आकाश पुत्र छोटेलाल रैदास निवासी नगघिया थाना फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी तथा अमर सिंह पुत्र शिवराम उर्फ श्रीराम निवासी गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी सवार थे. तीनों युवक पाठकपुर स्थित भूमि भट्टे पर मजदूरी का कार्य करते थे और किसी काम से बाइक से जा रहे थे.

इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप वाहन संख्या यूपी 78 एचएन 1591 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा पहुंचाया.

सीएचसी में चिकित्सकों ने जांच के बाद अमर सिंह और आकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सुमित की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सीओ पुरवा अरविन्द चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ के चिकन गारमेंट एक्सपोर्ट पर 'फ्री ट्रेड' की संजीवनी बेअसर, ग्लोबल टेंशन से 70% कारोबार घटा

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN UNNAO
UNNAO NEWS
ROAD ACCIDENT IN UP
उन्नाव में सड़क हादसा
UNNAO NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.