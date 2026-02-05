ETV Bharat / state

उन्नाव में भीषण हादसा; ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और दो बच्चों को कुचला, सभी की मौत

उन्नाव: जिले के सोहरामऊ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं. पहले दो ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और फिर उनमें से एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाइक पर सवार परिवार को कुचलते हुए निकल गया. पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लिया है. साथ ही चालक को भी हिरासत में लिया है. वहीं मुख्यमंत्री योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

उन्नाव में हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार वीरेंद्र (40) अपनी पत्नी रीतू (35) और दो बच्चों अनुराधा (9) व रुद्र (6) के साथ लखनऊ से अपने घर अजगैन लौट रहे थे. सोहरामऊ क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास तेज रफ्तार दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई. इस टक्कर के बाद एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और उसने बाइक सवार वीरेंद्र और उनके परिवार को चपेट में ले लिया. ट्रक सभी 4 लोगों को कुचलते हुए निकल गया. मौके पर ही सभी की मौत हो गई.