ओवरटेक करते समय ट्रेलर के नीचे आई बाइक, पिता-पुत्री की मौत, मां गंभीर घायल
उदयपुर में एक बाइक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसे में दो की मौत हो गई.
Published : November 29, 2025 at 12:37 PM IST
उदयपुर : जिले के डबोक थाना क्षेत्र में शुक्रवार एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई. एयरपोर्ट के पास चितौड़गढ़ उदयपुर सिक्स लेन हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक को टक्कर मार दी. इसमें पिता और 11 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार एमबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है.
डबोक थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है. फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. हादसे के चलते हाईवे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया. स्थानीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का गवाह बनता है और शुक्रवार की यह घटना सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर गई है.
दर्दनाक सड़क हादसा : उदयपुर से भटेवर की ओर जा रहा परिवार एक ही बाइक पर सवार था. हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इससे बाइक असंतुलित हो गई और पिता व बेटी सड़क पर गिरकर ट्रेलर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, बाइक की दूसरी ओर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी. डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को संभालकर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घायल महिला को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है.