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तोकापाल में ग्रामीणों से भरा वाहन पलटा, दो की मौत कई घायल, बारात से कर रहे थे वापसी

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं. रोजाना कहीं ना कहीं भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं.ताजा घटनाक्रम में रोड एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत हुई है.बस्तर में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है. वहीं 37 ग्रामीण घायल हैं. हादसे के बाद इलाके में गम का माहौल छाया हुआ है.





कहां हुआ हादसा ?

तोकापाल ब्लॉक के सिरिसगुड़ा गांव से करीब 45 की संख्या में ग्रामीण पिकअप वाहन में सवार होकर निकले थे.सभी ग्रामीण शादी समारोह में शामिल होने के लिए नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के रेंगाबेड़ा गांव गए थे. शादी समारोह में शामिल होकर सभी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मंगलवार सुबह करीब 8 बजे लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के घोटिया चौकी के ढाबामारी के पास हादसा हुआ. चालक से वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया. जिससे ग्रामीणों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं 37 ग्रामीण घायल हुए हैं.