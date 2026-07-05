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NH-62 पर भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस की टक्कर, 3 की मौत, दो घायल

सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस की टक्कर ( ईटीवी भारत श्रीगंगानगर )

श्रीगंगानगर : जिले में रविवार अल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22 LGW के पास हुई, जहां सेना के एक वाहन और एक निजी एंबुलेंस की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना के उपनिरीक्षक सम्पत धायल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया और गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं, मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए गए. पढ़ें. धौलपुर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 30 लोग घायल, कई की हालत गंभीर