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NH-62 पर भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस की टक्कर, 3 की मौत, दो घायल

मृतकों की पहचान हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र के 5 बी कोनी गांव के निवासियों के रूप में हुई है.

सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस की टक्कर
सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस की टक्कर (ईटीवी भारत श्रीगंगानगर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 10:15 AM IST

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श्रीगंगानगर : जिले में रविवार अल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22 LGW के पास हुई, जहां सेना के एक वाहन और एक निजी एंबुलेंस की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना के उपनिरीक्षक सम्पत धायल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया और गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं, मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए गए.

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उपनिरीक्षक सम्पत धायल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सेना के वाहन और निजी एंबुलेंस के बीच आमने-सामने की टक्कर सामने आई है. दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं. मृतकों की पहचान हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र के 5 बी कोनी गांव के निवासियों के रूप में हुई है. हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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ARMY VEHICLE AMBULANCE COLLISION
ROAD ACCIDENT IN SRI GANGANAGAR
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