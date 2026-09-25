दर्दनाक सड़क हादसा: श्रीगंगानगर में खेत से घर लौट रही 3 महिलाओं को कार ने कुचला, तीनों की मौत
पुलिस दुर्घटना में शामिल कार और फरार चालक की तलाश कर रही है.
Published : September 25, 2026 at 10:17 AM IST
श्रीगंगानगर : जिले के गांव करड़वाला में गुरुवार रात हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. खेत में काम कर तीनों वापस घर लौट रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों को कुचल दिया. हादसे में दो महिला को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, तीसरी महिला को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर किया गया. उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. सादुलशहर थाना कार्यवाहक सीआई शंभू दयाल ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस दुर्घटना में शामिल कार और फरार चालक की तलाश कर रही है.
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हादसा सादुलशहर थाना क्षेत्र में अबोहर-हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर 9 केआरडब्ल्यू के पास हुआ था. सादुलशहर के वार्ड नंबर 12 निवासी सलो (55) पत्नी साहबराम ओड़, कलो (55) पत्नी दुलीचंद ओड़ और सलो की करीब 30 वर्षीय बेटी खेतों में काम पूरा करने के बाद पैदल घर लौट रही थी. तीनों हाईवे के किनारे पैदल जा रही थी. इसी दौरान हनुमानगढ़ की ओर से सामने से आई तेज रफ्तार कार ने तीनों को कुचल दिया.
हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोगों ने घायलों को सादुलशहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सलो और कलो को मृत घोषित कर दिया. वहीं सलो की बेटी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीगंगानगर रेफर किया गया था. उपचार के दौरान गंभीर घायल महिला की भी मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है.