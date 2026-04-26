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टायर फटा, ट्रक रोका और पीछे से आ गई मौत, सोनीपत में NH-44 पर खौफनाक टक्कर

सोनीपत के बहालगढ़ में सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

ROAD ACCIDENT IN SONIPAT
ROAD ACCIDENT IN SONIPAT (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 12:00 PM IST

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सोनीपत: नेशनल हाईवे-44 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल दिया. सेक्टर-7 फ्लाईओवर पर खड़े ट्रक को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. इस हादसे में एक परिचालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो चालक गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

सोनीपत में सड़क हादसा: हादसा बहालगढ़ थाना क्षेत्र में सेक्टर-7 फ्लाईओवर पर हुआ. जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद से अमूल दूध की सप्लाई देकर एक ट्रक सोनीपत स्थित फैक्ट्री लौट रहा था. जैसे ही ट्रक फ्लाईओवर पर पहुंचा, अचानक उसका टायर फट गया. चालक सोनू और परिचालक इमरान तुरंत ट्रक को साइड में खड़ा कर नीचे उतरे और टायर चेक करने लगे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो इस हादसे की वजह बनेगा.

टायर फटा, ट्रक रोका और पीछे से आ गई मौत, सोनीपत में NH-44 पर खौफनाक टक्कर (Etv Bharat)

भीषण टक्कर में एक की मौत: पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरोपी ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर चल रही फॉर्च्यूनर कार से भी टकरा गया. इस दर्दनाक हादसे में परिचालक इमरान, निवासी बागपत, की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ट्रक चालक सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. दूसरी तरफ, टक्कर मारने वाले ट्रक का चालक सुनील अपने ही केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसे राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.

पुलिस और रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलते ही बहालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायलों को तुरंत नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक को फिर से सुचारू कर दिया.

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