सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत; बेकाबू ट्रैक्टर ने मारी थी टक्कर
सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बारात में जाते समय तीनों की ट्रैक्टर ट्राली से टकराने से मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 1:10 PM IST
सीतापुर: जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की ट्रैक्टर ट्राली में टकराने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतकों की पहचना मानपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी गोलू (30) पुत्र मुन्ना सिंह, कुलदीप (27) पुत्र श्यामनाथ सिंह और रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के भयापुर कोडरी गांव निवासी सुजीत (25) पुत्र कल्लू सिंह के रूप में हुई है.
तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बारात में शामिल होने जा रहे थे. स्थानीय लोगो ने बताया कि जैसे ही उनकी बाइक कोठवल गांव के मोड़ के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर घायल होकर सड़क पर ही गिर गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद मृतकों के गांव में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बारात में जाते समय तीनों की ट्रैक्टर ट्राली से टकराने से मौत हुई है. वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
CM योगी ने लिया संज्ञान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सीतापुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश हैं.
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