बिहार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, दो लोगों की मौत; वाहन छोड़कर हुए फरार
SITAMARHI ROAD ACCIDENT: सीतामढ़ी में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, काम की तलाश में जा रहे मजदूरों को स्कॉर्पियो ने कुचला. रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार झा
Published : November 3, 2026 at 1:36 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया. यहां बैरगनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. नंदवारा चौक के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोपेड सवार दो मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
राजमिस्त्री का काम करते थे दोनों मृतक
वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान सेखैना गांव निवासी हरिलाल ठाकुर और अशोगी गांव निवासी मंदेश पासवान के रूप में हुई है. दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे और रोजी-रोटी के लिए सुबह घर से निकलकर ढेंग जा रहे थे.
रास्ते में मौत बनकर आई स्कॉर्पियो
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह हरिलाल ठाकुर और मंदेश पासवान अपने घर से मोपेड पर सवार होकर काम के सिलसिले में ढेंग के लिए निकले थे. दोनों राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. रोज की तरह मंगलवार को भी वे मजदूरी करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी.
दोनों ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोपेड सवार दोनों मजदूर सड़क पर जा गिरे. गंभीर रूप से कुचल जाने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.
वाहन छोड़कर फरार हुआ स्कॉर्पियो चालक
हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक की संवेदनहीनता भी सामने आई. स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक स्कॉर्पियो को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बैरगनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.
मामले की जांच शुरू
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब दुर्घटना के कारणों और फरार चालक की पहचान को लेकर छानबीन कर रही है. वहीं दोनों मजदूरों की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सेखैना और अशोगी गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
थाना अध्यक्ष का बयान
वहीं मामले को लेकर थाना अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है. मृतक के परिजनों के द्वारा आवेदन अभी नहीं दिया गया. वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"मामले की छानबीन की जा रही है. मृतक के परिजनों के द्वारा आवेदन अभी नहीं दिया गया. वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-अरविंद गिरी, थाना अध्यक्ष
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