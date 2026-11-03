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बिहार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, दो लोगों की मौत; वाहन छोड़कर हुए फरार

सीतामढ़ी सड़क हादसे के बाद रोते-बिलखते परिजन ( ETV Bharat )

वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान सेखैना गांव निवासी हरिलाल ठाकुर और अशोगी गांव निवासी मंदेश पासवान के रूप में हुई है. दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे और रोजी-रोटी के लिए सुबह घर से निकलकर ढेंग जा रहे थे.

अस्पताल के बाहर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

रास्ते में मौत बनकर आई स्कॉर्पियो

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह हरिलाल ठाकुर और मंदेश पासवान अपने घर से मोपेड पर सवार होकर काम के सिलसिले में ढेंग के लिए निकले थे. दोनों राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. रोज की तरह मंगलवार को भी वे मजदूरी करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी.

दोनों ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोपेड सवार दोनों मजदूर सड़क पर जा गिरे. गंभीर रूप से कुचल जाने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

वाहन छोड़कर फरार हुआ स्कॉर्पियो चालक

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक की संवेदनहीनता भी सामने आई. स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक स्कॉर्पियो को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बैरगनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.