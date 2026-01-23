ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस वैन ने तीन लोगों को रौंदा

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में भीषण हादसा हुआ है. पुलिस की गाड़ी ने तीन लोगों को रौंद दिया. इसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. वहीं दो की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनका इलाज चल रहा है.

पुलिस गाड़ी ने तीन को रौंदा : मेजरगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है. मृतक की पहचान सिजुआ गांव निवासी सुशील कुमार के रूप में की गई है. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. घटना को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं. आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे हैं.

मौके पर पहुंची पुलिस : हादसे की सूचना मिलते ही मेजरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसएसबी के जवान भी घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं. वहीं प्रशासनिक स्तर पर सदर एसडीओ, एसडीपीओ और अंचल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की

''घने कोहरे के कारण यह घटना हुई है. परिजनों को आवेदन देने के लिए कहा गया है. आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी. मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ, सदर

पेट्रोलिंग जीप ने बाइक में मारी टक्कर : मामले को लेकर पूछे जाने पर सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि तीन लोग एक ही बाइक पर सवार होकर मेजरगंज की तरफ से आ रहे थे. वहीं पेट्रोलिंग की जीप बसंत पंचमी को लेकर महादेव मंदिर में भीड़ के कारण सुरक्षा को लेकर वहां जा रही थी. इसी दौरान कोहरे के कारण यह घटना हुई है. परिजनों को समझाया बुझाकर सड़क जाम को समाप्त करवा दिया गया है.