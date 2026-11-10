सिरसा सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार
Road Accident in Sirsa: सिरसा में कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई.
Published : November 10, 2026 at 12:15 PM IST
सिरसा: नहराना गांव के पास तूड़े से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कार ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है.
सिरसा में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार टियागो कार भट्टू की तरफ से नाथूसरी चौपटा की ओर आ रही थी. जब कार गांव नहराना के पास पहुंची, तो सड़क पर तुड़ी से भरी बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार संदीप और कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल नरेश को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सिरसा पहुंचाया गया.
कार सवार तीन युवकों की मौत: हादसे में घायल नरेश की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है. वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. नाथूसरी चौपटा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हुई है. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.
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