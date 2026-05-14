ETV Bharat / state

पत्नी-बच्चों को ससुराल से लाने गया था युवक, लौटते समय हादसा, पिता-पुत्र की मौत

जयंतीलाल अपने ससुराल से पत्नी और बच्चों को लाने के लिए गया था. लौटते समय बुधवार रात को यह हादसा हो गया.

मृतक जयंतीलाल (30) और रवि (3)
मृतक जयंतीलाल (30) और रवि (3) (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही : जिले के रेवदर में कांडला हाईवे पर बुधवार रात गैस टैंकर और बाइक की भिड़ंत में पिता और 3 साल के बेटे की मौत हो गई. वहीं, मृतक की पत्नी एवन देवी (25) और 7 महीने का बच्चा आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है.

रेवदर थाने के एएसआई भरत कुमार ने बताया कि राजगढ़ के पास हाईवे पर तेज रफ्तार गैस टैंकर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में असावा निवासी जयंतीलाल (30) और उनके बेटे रवि (3) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. टैंकर को जब्त किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

पढ़ें. रफ्तार का कहर : मजदूरी पर जा रहे परिवार के लोगों को बस ने रौंदा, बच्ची की मौत और चार की हालत गंभीर

बड़े भाई की भी हादसे में मौत हुई थी : जयंतीलाल के भाई हीरालाल ने बताया कि जयंतीलाल अपने ससुराल हड़मतिया (रेवदर) से पत्नी और बच्चों को लाने के लिए गया था. लौटते समय बुधवार रात को घर से महज 1 किलोमीटर पहले राजगढ़ के पास हादसा हो गया. परिजनों ने बताया कि जयंतीलाल के एक बड़े भाई की मौत भी एक हादसे में हो चुकी है. जयंतीलाल की शादी 7 साल पहले हुई थी. वह वेल्डिंग का काम करता था. परिवार में पत्नी और बच्चे के अलावा दो भाई और माता-पिता हैं. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की सूचना पर रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल जयंतीलाल की पत्नी एवन देवी और 7 महीने के बच्चे आकाश को तुरंत रेवदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया. पुलिस ने पिता-पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम कर सुपुर्द किया.

TAGGED:

GAS TANKER HITS BIKE
FATHER SON DEAD IN SIROHI
सिरोही में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN SIROHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.