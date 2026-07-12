दो ट्रेलरों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद लगी आग, एक की जिंदा जलने से मौत
एक ट्रेलर के ड्राइवर-हेल्पर और दूसरे के हेल्पर ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली.
Published : July 12, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : July 12, 2026 at 8:11 AM IST
सिरोही : जिले के सिरोड़ी में शनिवार रात कांडला हाईवे पर दो ट्रेलरों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई. हादसे में एक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में दोनों ट्रेलर आग की लपटों में घिर गए. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.
सूचना मिलते ही सीओ अशोक आंजना, सीआई कमलेश गहलोत सहित अनादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात रुकवाया. सीआई कमलेश गहलोत ने बताया कि हादसा रात करीब 9:30 बजे सिरोड़ी में सरकारी अस्पताल के सामने हुआ. आग लगने के बाद ट्रेलरों के टायर लगातार फटते रहे, जिससे तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही. आग की लपटें और तेज धुएं को देखकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ट्रेलर के ड्राइवर-हेल्पर और दूसरे के हेल्पर ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे के कारण कांडला हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर जुटे रहे. हादसे के 40 मिनट और डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची दो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने शव के अवशेष अनादरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.