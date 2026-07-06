स्कूल बस से आमने-सामने भिड़ी स्लीपर बस, कांच चकनाचूर, टला बड़ा हादसा
टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आगे के कांच चकनाचूर हो गए.
Published : July 6, 2026 at 11:50 AM IST
सीकर : जिले के फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह हरसावा के निकट गारिंडा मोड़ पर स्कूल बस और एक निजी स्लीपर बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में स्कूल बस के आगे के शीशे पूरी तरह टूट गए, जबकि बस में सवार दो स्कूली बच्चों को चोटें आईं. राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री या छात्र को गंभीर चोट नहीं लगी और एक बड़ा हादसा टल गया.
फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार चौधरी घड़सीराम स्कूल की बस फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी. इसी दौरान सीकर से फतेहपुर की तरफ आ रही निजी स्लीपर बस गारिंडा मोड़ के पास सड़क पर फिसलन के कारण अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही स्कूल बस से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आगे के कांच चकनाचूर हो गए.
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स्लीपर बस यात्रियों से भरी हुई थी : हादसे के समय निजी स्लीपर बस यात्रियों से भरी हुई थी. टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों और स्कूली बच्चों की मदद की और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के कारण कुछ समय के लिए फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.
सड़क पर फिसलन हादसे का मुख्य कारण : थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया. फतेहपुर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सड़क पर फिसलन हादसे का मुख्य कारण सामने आया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर आवागमन सामान्य कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.