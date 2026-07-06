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स्कूल बस से आमने-सामने भिड़ी स्लीपर बस, कांच चकनाचूर, टला बड़ा हादसा

स्कूल बस से भिड़ी स्लीपर बस ( ETV Bharat Sikar )

सीकर : जिले के फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह हरसावा के निकट गारिंडा मोड़ पर स्कूल बस और एक निजी स्लीपर बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में स्कूल बस के आगे के शीशे पूरी तरह टूट गए, जबकि बस में सवार दो स्कूली बच्चों को चोटें आईं. राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री या छात्र को गंभीर चोट नहीं लगी और एक बड़ा हादसा टल गया. फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार चौधरी घड़सीराम स्कूल की बस फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी. इसी दौरान सीकर से फतेहपुर की तरफ आ रही निजी स्लीपर बस गारिंडा मोड़ के पास सड़क पर फिसलन के कारण अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही स्कूल बस से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आगे के कांच चकनाचूर हो गए. पढे़ं. जोधपुर में पिकअप ने मारी स्कूल बस को टक्कर, 13 छात्रों को आई चोटें