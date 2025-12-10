ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी जाते समय स्लीपर बस-ट्रक की भिड़ंत, 3 की मौत, 28 घायल, सभी गुजरात निवासी

सीकर में मंगलवार रात को एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए.

स्लीपर बस-ट्रक की भिड़ंत
स्लीपर बस-ट्रक की भिड़ंत (Source : Locals)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 10, 2025

December 10, 2025

सीकर : जिले के फतेहपुर इलाके में मंगलवार देर रात जयपुर–बीकानेर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को दहला दिया. मंगलवार रात करीब 10:40 बजे स्लीपर बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में 28 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें सात की हालत गंभीर बताई जा रही है. फतेहपुर थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि हादसे के कारणों की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है.

वलसाड (गुजरात) के रहने वाले थे सभी यात्री : उन्होंने बताया कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जो सभी गुजरात के वलसाड जिले के रहने वाले हैं. यह लोग वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे और खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे. जैसे ही बस फतेहपुर के पास हाईवे पर पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से तेज रफ्तार में भिड़ गई. हादसे में बस ड्राइवर कमलेश और यात्री मयंक की मौत हो गई, जबकि एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. शवों को फतेहपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

टक्कर से बस का अगला हिस्सा चकनाचूर : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस बीकानेर की ओर से जयपुर आ रही थी, जबकि ट्रक झुंझुनू से बीकानेर की ओर जा रहा था. टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया. कई यात्री अपनी सीटों में ही फंस गए. हादसे के बाद मौके पर यात्रियों की चीख-पुकार मच गई. वहां से गुजर रहे वाहन रुक गए और लोग मदद करने दौड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीमों ने बस में फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत की. कई सीटें और आयरन शीट काटकर घायलों को बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत फतेहपुर और सीकर अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है.

15 गंभीर घायलों को सीकर रेफर : गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को सीकर के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है. इनमें अनंत, तुषार पुत्र अर्जुन, राजेश पुत्र ओमप्रकाश, प्रवीण पुत्र बाबू भाई, रंजना पत्नी सुरेश भाई, मुक्ता बेन पुत्री शैतान सिंह, आशीष पुत्र रामलाल, निलेश पुत्र अमित, सुहानी पुत्री अमित, कर्मल बेन, जमवंत पुत्र उदाराम, सुदा बेन पुत्री उत्तम, अर्जुन पुत्र उकल भाई, अमित पुत्र रमन लाल और शीला बेन पत्नी महेश भाई शामिल हैं. टक्कर के बाद दोनों वाहन हाईवे पर ही फंस गए, जिससे करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन बुलवाकर बस व ट्रक को हटवाया और ट्रैफिक को सुचारू किया.

