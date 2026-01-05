ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर भीषण सड़क हादसा, कार और सवारी गाड़ी की टक्कर, 3 की मौत

खाटूश्यामजी रींगस रोड पर हादसा ( ETV Bharat Sikar )

जिले के खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. चौमूं पुरोहितान गांव के पास आमने-सामने दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां एक और ने दम तोड़ दिया. अन्य दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस थानाधिकारी सुरेश कुमार के अनुसार यह हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे हुआ. रींगस से खाटूश्यामजी की ओर जा रही एक सवारी गाड़ी और सामने से आ रही कार के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए चार घायलों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां एक और ने दम तोड़ दिया.