ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर भीषण सड़क हादसा, कार और सवारी गाड़ी की टक्कर, 3 की मौत

हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवर सहित तीन की मौत हो गई है. तीन की हालत गंभीर है.

खाटूश्यामजी रींगस रोड पर हादसा
खाटूश्यामजी रींगस रोड पर हादसा (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 5, 2026 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर : जिले के खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. चौमूं पुरोहितान गांव के पास आमने-सामने दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां एक और ने दम तोड़ दिया. अन्य दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस थानाधिकारी सुरेश कुमार के अनुसार यह हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे हुआ. रींगस से खाटूश्यामजी की ओर जा रही एक सवारी गाड़ी और सामने से आ रही कार के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए चार घायलों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां एक और ने दम तोड़ दिया.

पढे़ं. जालोर में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 3 की मौत, यात्रियों ने बस चालक पर लगाया आरोप

हादसे के बाद कुछ समय के लिए रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर यातायात भी बाधित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का कारण माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

बूंदी में मांगली नदी पुलिया पर भीषण हादसा : बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मांगली नदी पुलिया पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. सूचना मिलते ही तालेड़ा थाना प्रभारी अरविंद्र भारद्वाज और सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. करीब एक घंटे बाद जाम को खुलवाया जा सका, तब जाकर यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN SIKAR
COLLISION OF TWO VEHICLES
खाटूश्यामजी रींगस रोड पर हादसा
ACCIDENT ON KHATUSHYAMJI RINGAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.