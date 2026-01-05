खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर भीषण सड़क हादसा, कार और सवारी गाड़ी की टक्कर, 3 की मौत
हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवर सहित तीन की मौत हो गई है. तीन की हालत गंभीर है.
Published : January 5, 2026 at 10:44 AM IST
सीकर : जिले के खाटूश्यामजी-रींगस रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. चौमूं पुरोहितान गांव के पास आमने-सामने दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां एक और ने दम तोड़ दिया. अन्य दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.
पुलिस थानाधिकारी सुरेश कुमार के अनुसार यह हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे हुआ. रींगस से खाटूश्यामजी की ओर जा रही एक सवारी गाड़ी और सामने से आ रही कार के बीच आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए चार घायलों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां एक और ने दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद कुछ समय के लिए रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर यातायात भी बाधित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का कारण माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.
