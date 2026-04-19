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श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हुआ, एक का पैर कटा

श्रावस्ती : सिरसिया थाना क्षेत्र में ऑटो को बचाने के चक्कर में बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि मृतक का सिर धड़ से अलग हो गया और एक अन्य युवक का पैर घुटने के ऊपर से कटकर अलग हो गया.

जानकारी के अनुसार, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी गांव निवासी राजू गौतम अपने बहनोई सीताराम और उनके चचेरे भाई गगन के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर शनिवार रात अंबेडकर जयंती कार्यक्रम से लौट रहे थे.

छोटकी सुइया और खैरा तराई के बीच सैनिक रोड पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहा राजू गौतम सिर के बल रेलिंग के कोर पर जा गिरा, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, बहनोई सीताराम दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पीछे बैठा गगन का पैर रेलिंग की चपेट में आकर घुटने के ऊपर से कट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.