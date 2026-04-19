ETV Bharat / state

श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हुआ, एक का पैर कटा

सामने से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और लोहे की रेलिंग से जा टकराई.

श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत.
श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती : सिरसिया थाना क्षेत्र में ऑटो को बचाने के चक्कर में बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि मृतक का सिर धड़ से अलग हो गया और एक अन्य युवक का पैर घुटने के ऊपर से कटकर अलग हो गया.

जानकारी के अनुसार, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी गांव निवासी राजू गौतम अपने बहनोई सीताराम और उनके चचेरे भाई गगन के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर शनिवार रात अंबेडकर जयंती कार्यक्रम से लौट रहे थे.

छोटकी सुइया और खैरा तराई के बीच सैनिक रोड पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहा राजू गौतम सिर के बल रेलिंग के कोर पर जा गिरा, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, बहनोई सीताराम दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पीछे बैठा गगन का पैर रेलिंग की चपेट में आकर घुटने के ऊपर से कट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

मृतक राजू गौतम अपने परिवार में बड़ा था. एक छोटा भाई वीरेंद्र (10) है, जो पढ़ाई कर रहा है. राजू की शादी हो चुकी थी और एक साल का बेटा है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

यह भी पढ़ें : स्मार्ट प्रीपेड मीटर दे रहा 'टेंशन', पेमेंट करने के बाद भी कटी बिजली, कंज्यूमर बोले- पुराना वाला मीटर ही अच्छा था

TAGGED:

SHRAVASTI NEWS
SHRAVASTI ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN SHRAVASTI
श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा
SHRAVASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.