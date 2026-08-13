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शाहजहांपुर में सड़क हादसा, दो कांवड़ियों की मौत, एक घायल

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में रोड एक्सीडेंट में दो कावड़ियों की मौत हो गई है जबकि एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.



थाना कांट क्षेत्र के जमौर में बुधवार देर रात हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक कांवड़िए यात्रा के दौरान आगे बढ़ रहे थे तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में तीन कांवड़िए घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां दो कांवड़ियों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. एक घायल का उपचार चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी.



पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जा रही थीं. ट्रैक्टर-ट्रॉली पर प्रदीप और नीतीश सवार थे. ट्रैक्टर ट्राली आपस में टकरा गई. प्रदीप और नीतीश ट्रैक्टर ट्राली के बीच में फंस गए. हादसे में प्रदीप और नीतीश की मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



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