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संभल में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

संभल: संभल में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसा रहरा-गंवा रोड पर हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



पूरा मामला संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के रहरा-गंवा रोड पर लहरारत्तू गांव का है. यहां रहने वाले बिजेन्द्र और मोनू बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार बिजेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया.



स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोनू को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. मोनू की हालत गंभीर होने के चलते उसका उपचार किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.





पुलिस ने बिजेन्द्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मोनू की मौत के बाद उसके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है.



राजपुरा थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोनों युवकों को टक्कर मार दी है. सूचना पर पहुंचने के बाद देखा तो बिजेंद्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, और मोनू को इलाज के लिए भेजा गया था. इलाज के दौरान मोनू ने भी दम तोड़ दिया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश जारी है.



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